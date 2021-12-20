В Одессе среди зимы зацвела калина с невероятным запахом (фото)

В Одессе среди зимы зацвела калина с невероятным запахом (фото)

Как отмечается, куст калины является зимнецветущей разновидностью.

В Одессе прямо посреди зимы зацвела калина. Бело-розовые цветы на кусте появились именно на День Святого Николая.

Об этом сообщили в Facebook работники Ботанического сада имени Мечникова.

Как отмечается, куст калины оказался зимнецветущей разновидностью. Он может цвести в разные моменты в течение зимы.

В саду говорят, что на это влияет температура окружающей среды. С наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.

Ботанический сад ОНУ имени И.И.Мечникова

"Запах у этого вида калины невероятный: тонкий, со сладкими нотками", — отмечают работники сада.

Ботанический сад ОНУ имени И.И.Мечникова

Напомним, с 15 декабря приступили к работе ярмарки по продаже легальных натуральных елок. Они будут открыты по 31 декабря во всех районах Киева. Организаторами ярмарок выступают коммунальные предприятия Городской магазин, Владимирский рынок и Ржаной рынок.

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