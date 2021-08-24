В Одессе стартовал грандиозный морской парад ко Дню Независимости (видео)

Наблюдать за торжественным прохождением боевых кораблей можно на городском пляже "Ланжерон".

Сегодня, 24 августа, на внешнем рейде морского Одесского порта в рамках празднования 30 годовщины Независимости Украины стартовал морской парад.

Об этом сообщает Vgorode.

В программе демонстрация боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС ВС Украины, пролет морской авиации и Воздушных Сил ВС Украины, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, а также Государственной пограничной службы Украины и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.

Площадкой для наблюдения стал городской пляж "Ланжерон". Однако многие элементы парада будет видно со всех пляжей от "Ланжерона" до "Аркадии".

На территории Морского вокзала Одессы состоится статический показ вооружения и военной техники. Поздно вечером корабли, катера и суда ВМС ВСУ подсветят иллюминацией.

Сегодня Украина отмечает 30-летие Независимости. В нынешнем году празднование проходит с 22 по 24 августа, по всей Украине проходят более 150 мероприятий.

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