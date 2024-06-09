В Одессе стартовал пляжный сезон: во сколько обойдется отдых в этом году

Нынешний туристический сезон в Одессе должен быть успешнее прошлогоднего.
В Одессе 8 июня начался пляжный сезон. Для купания открыли 20 локаций.
Каким будет туристический сезон в этом году, говорится в материале РБК-Украина.
Одесса остается единственным морским культурным и развлекательным центром Украины, тогда как раньше украинцы с северной, восточной части страны путешествовали преимущественно на Азовское побережье и Херсонщину.
"Сейчас это все оккупировано. Николаевская область тоже опасна, потому что часть территории заминирована, а часть обстреливается. Поэтому море будет доступно фактически только на Одесщине ", — рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.
По его словам, все пляжи в заливе Каролина-Бугас в Одесской области не работают, потому что на днях россияне снова там обстреляли гостиницу.
"Пик туристического сезона наступает, когда дети заканчивают школу, поступающие сдают экзамены, поступают в вузы, то есть это конец июня – начало июля. Сезон длится до 1 сентября, пока не начинается новый школьный год ", – добавил Липтуга.
Однако уже сейчас не хватает персонала в заведениях, питании, пляжах и развлекательных заведениях.
"Мужчины либо ушли на фронт, либо уехали, либо прячутся. Это довольно критическая ситуация", — отмечает директор департамента.
По его прогнозу, нынешний туристический сезон в Одессе должен быть успешнее прошлогоднего, поскольку доступных локаций для купания стало больше.
Поскольку из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в прошлом году пляжи в Одессе начали открывать только после 20 июля и для посещения тогда были доступны только 6 локаций.
"Если в этом году не случится какой-либо катастрофы, то я думаю, что сезон будет более успешным ", — говорится в сообщении.
Аренда жилья в Одессе.
Самым доступным вариантом остается проживание в хостелах, расположенных в 2,5 км от береговой линии и далее. Стоимость одних суток в таком жилье составляет — от 250 грн с человека. Поближе к морю можно снять хостел по цене от 350 грн.
В то время как в гостиницах номера стартуют от 600 грн, но оттуда до пляжа придется преодолевать примерно 3 км. Если же гостиница расположена ближе к морю, тогда номера стоят от 1000 грн.
"Украинцам, которые планируют отдых в Одессе в этом году, нужно заблаговременно позаботиться о брюнировании жилья. Поскольку обычно бюджетные варианты пользуются высоким спросом ", — указано в сообщении.
Правила пребывания на пляже
На пляжах запрещено находиться:
- во время воздушной тревоги (на пляжах должно быть указано, где расположены ближайшие укрытия)
- если в воде и на пляже обнаружили подозрительные предметы
- во время шторма, оцениваемого от 2-х баллов
- вне зон для купания
- на пирсах, траверсах, волноломах и других береговых сооружениях
- Также запрещен выход в акваторию Черного моря для всех плавсредств, кроме спасательных служб.
Напомним, в Одессе 2 июня произошла трагедия – 20-летняя девушка-полицейская, приехавшая на отдых, смыла мощной волной в море.