В Одессе стартовал пляжный сезон: во сколько обойдется отдых в этом году

В Одессе 8 июня начался пляжный сезон. Для купания открыли 20 локаций.

Каким будет туристический сезон в этом году, говорится в материале РБК-Украина.

Одесса остается единственным морским культурным и развлекательным центром Украины, тогда как раньше украинцы с северной, восточной части страны путешествовали преимущественно на Азовское побережье и Херсонщину.

"Сейчас это все оккупировано. Николаевская область тоже опасна, потому что часть территории заминирована, а часть обстреливается. Поэтому море будет доступно фактически только на Одесщине ", — рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

По его словам, все пляжи в заливе Каролина-Бугас в Одесской области не работают, потому что на днях россияне снова там обстреляли гостиницу.

"Пик туристического сезона наступает, когда дети заканчивают школу, поступающие сдают экзамены, поступают в вузы, то есть это конец июня – начало июля. Сезон длится до 1 сентября, пока не начинается новый школьный год ", – добавил Липтуга.

Однако уже сейчас не хватает персонала в заведениях, питании, пляжах и развлекательных заведениях.

"Мужчины либо ушли на фронт, либо уехали, либо прячутся. Это довольно критическая ситуация", — отмечает директор департамента.

Также читайте В баре в Мексике обрушился балкон: есть погибшие

По его прогнозу, нынешний туристический сезон в Одессе должен быть успешнее прошлогоднего, поскольку доступных локаций для купания стало больше.

Поскольку из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в прошлом году пляжи в Одессе начали открывать только после 20 июля и для посещения тогда были доступны только 6 локаций.

"Если в этом году не случится какой-либо катастрофы, то я думаю, что сезон будет более успешным ", — говорится в сообщении.

Аренда жилья в Одессе.

Самым доступным вариантом остается проживание в хостелах, расположенных в 2,5 км от береговой линии и далее. Стоимость одних суток в таком жилье составляет — от 250 грн с человека. Поближе к морю можно снять хостел по цене от 350 грн.

В то время как в гостиницах номера стартуют от 600 грн, но оттуда до пляжа придется преодолевать примерно 3 км. Если же гостиница расположена ближе к морю, тогда номера стоят от 1000 грн.

"Украинцам, которые планируют отдых в Одессе в этом году, нужно заблаговременно позаботиться о брюнировании жилья. Поскольку обычно бюджетные варианты пользуются высоким спросом ", — указано в сообщении.

Правила пребывания на пляже

На пляжах запрещено находиться:

во время воздушной тревоги (на пляжах должно быть указано, где расположены ближайшие укрытия)

если в воде и на пляже обнаружили подозрительные предметы

во время шторма, оцениваемого от 2-х баллов

вне зон для купания

на пирсах, траверсах, волноломах и других береговых сооружениях

Также запрещен выход в акваторию Черного моря для всех плавсредств, кроме спасательных служб.

Напомним, в Одессе 2 июня произошла трагедия – 20-летняя девушка-полицейская, приехавшая на отдых, смыла мощной волной в море.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.