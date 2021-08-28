В Одессе сторонники традиционных ценностей выразили свое отношение к ЛГБТ-прайду: фото

Правоохранители обеспечили максимальную дистанцию между сторонами.
В субботу, 28 августа, в Одессе состоялось шествие представителей ЛГБТ-сообщества, которое сопровождало большое количество правоохранителей в специальной экипировке. Противники марша, в частности члены организации "Традиция и порядок", которые поддерживают традиционные семейные ценности, устроили отдельный митинг у здания горсовета.
Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале "Одеса.инфо".
Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, правоохранители оцепили Думскую площадь и здание городского совета, у которого проходила акция представителей организации "Традиция и порядок".
Во время шествия примерно две сотни участников ЛГБТ-прайда вынуждены были остановиться из-за того, что их путь был перекрыт. Правоохранители обеспечили проход, создав максимально возможную дистанцию между сторонами.
После завершения шествия сторонников ЛГБТ быстро развезли автобусами. Акция прошла практически без инцидентов. Только после ее окончания несколько участников протестов попытались прорваться через полицейский кордон и были задержаны.
Как сообщает "Суспільне" в полицейском участке находится по крайней мере четверо протестующих.
Напомним, ранее в Одессе неизвестные молодые забросали камнями офис организации LGBT Association LIGA и разбили окна.