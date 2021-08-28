В Одессе сторонники традиционных ценностей выразили свое отношение к ЛГБТ-прайду: фото

Правоохранители обеспечили максимальную дистанцию между сторонами.

В субботу, 28 августа, в Одессе состоялось шествие представителей ЛГБТ-сообщества, которое сопровождало большое количество правоохранителей в специальной экипировке. Противники марша, в частности члены организации "Традиция и порядок", которые поддерживают традиционные семейные ценности, устроили отдельный митинг у здания горсовета.

Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале "Одеса.инфо".

Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, правоохранители оцепили Думскую площадь и здание городского совета, у которого проходила акция представителей организации "Традиция и порядок".

Во время шествия примерно две сотни участников ЛГБТ-прайда вынуждены были остановиться из-за того, что их путь был перекрыт. Правоохранители обеспечили проход, создав максимально возможную дистанцию между сторонами.

Фото: Telegram

После завершения шествия сторонников ЛГБТ быстро развезли автобусами. Акция прошла практически без инцидентов. Только после ее окончания несколько участников протестов попытались прорваться через полицейский кордон и были задержаны.

Как сообщает "Суспільне" в полицейском участке находится по крайней мере четверо протестующих.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные молодые забросали камнями офис организации LGBT Association LIGA и разбили окна.

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