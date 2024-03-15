В Одессе стремительно растет количество погибших в результате ударов баллистики

Почти полсотни человек – в больнице.

В Одессе стремительно растет количество погибших в результате ракетных ударов днем 15 марта. Пока известно о минимум 14 жертвах.

Данные уточнил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения", — подчеркнул председатель ОВА.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы устраняют последствия вражеской атаки.

Кроме того, завтра, 16 марта, в Одессе и области будет объявлен траур.

К слову, ранее в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщали о восьми погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения. Впрочем, отмечается, что данные относительно количества погибших и пострадавших уточняются.

По данным следствия, армия РФ около 11:00 совершила ракетную атаку по Одессе. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура — это жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения информируют о более 30 пострадавших. В результате удара ракетами в частности погибла фельдшерка экстренной медицинской помощи. Кроме того, водитель скорой помощи тяжелораненый. За его жизнь сражаются медики.

Во время воздушной тревоги россияне ударили ракетами по Одессе. Местные медиа информировали, что под обстрел попал курортный район города.

К слову, в Одессе раздались взрывы во время тревоги. Жители города слышали несколько громких взрывов. ПС предупреждали о запуске ракет.

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