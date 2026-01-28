В Одессе студент-первокурсник умер после укола врача: шокирующие подробности

Больница / © Pixabay

В Одессе будут судить врача-инфекциониста, который во время дежурства ввел пациенту препарат, на который у парня была аллергия, что привело к его смерти.

Об этом сообщил старший следователь отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 Виталий Гаврищук.

По информации следствия, 29-летний врач-инфекционист одной из городских больниц во время суточного дежурства осмотрел 18-летнего первокурсника местного высшего учебного заведения и поставил ему диагноз острого респираторного заболевания и бронхита. Во время осмотра пациент сообщил врачу, что имеет аллергию на два лекарственных препарата.

Несмотря на это, медик не внес эти данные в медицинскую карту и назначил лечение с применением одного из препаратов, который был для парня аллергеном и не был необходимым при таком диагнозе. После госпитализации врач также принял решение провести внутрикожную пробу с этим препаратом.

После введения лекарств у пациента резко ухудшилось состояние — развилась тяжелая аллергическая реакция, которая привела к клинической смерти. Несмотря на реанимационные мероприятия, через несколько часов медики констатировали биологическую смерть парня.

По данным полиции, после смерти пациента врач пытался скрыть собственную ошибку и внес в медицинскую документацию ложную информацию об отсутствии у парня аллергии, засвидетельствовав эти данные своей подписью.

Суд отстранил врача от работы и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Медику инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента, а также подделку официальных документов.

