В Одессе суд вернул укрытие в собственность арендаторам, которые превратили его в свалку – фото

В Одессе суд принял решение в пользу бывших арендодателей и вернул им бомбоубежище в парке Шевченко по ул. Маразлиевской, 1а, которые использовали его как свалку. Речь идет о компании "Центр эстетического воспитания "Золотые страницы", которая арендовала помещение с 2016 года у Фонда государственного имущества.

Об этом пишет "Думская".

Известно, что "Золотые страницы" намеревались разместить там книжный магазин, однако много лет помещение пустовало и там накопились горы мусора. В июне 2022 года срок действия договора аренды истек.

"После начала полномасштабного вторжения встал вопрос об использовании единого укрытия во всем парке Шевченко по прямому назначению. Тогда команда Зеленого театра обратилась в ФГИУ и взяла в аренду заброшенное помещение. Его отремонтировали, обустроили туалет, вентиляцию, wi-fi, и в октябре 2022 года укрытие стало доступным для всех", — пишет издание.

В Одессе суд вернул укрытие в собственность арендаторам, которые его превратили в свалку. Фото: Думская.

Однако после того, как помещение привели в порядок, на горизонте снова появились бывшие арендаторы – они обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском против Фонда госимущества, в котором потребовали возобновить договор аренды с компанией "Центр эстетического воспитания "Золотые страницы".

Судья Наталья Рога приняла решение в пользу компании и обязала Фонд госимущества вернуть помещение бывшему арендатору.

Это решение имело большой резонанс – целый ряд общественных деятелей Одессы выступили против передачи бомбоубежища в аренду частной компании.

Напомним, в МОН рассказали о подготовке к учебному году: сколько заведений имеют укрытие.

Читайте также: