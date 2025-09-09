- Дата публикации
В Одессе суд забрал у женщины "игрушки для взрослых" и оштрафовал на 17 000 грн
В Одессе осудили женщину, которая продавала свои интимные фото
В Одессе из-за интимных фото женщину оштрафовали на 17 000 грн. Также у нее изъяли фаллоимитаторы и веб-камеру.
Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда г. Одессы.
По данным суда, жительница Одессы еще в ноябре 2017 года зарегистрировалась на сайте, «доступ к которому ограничен лицам в возрасте менее 18 лет».
Там она с 2017 до 2025 года продавала свои откровенные фото. Впоследствии жительницу Одессы разоблачили правоохранители и начали в отношении нее расследование по ч. 1 ст. 301 УК Украины.
В августе 2025 года женщина вину признала и заключила соглашение с прокурором.
Суд проанализировал материалы дела и оштрафовал подсудимую на 17 000 грн.
Она должна заплатить 3565 за «исследования в сфере защиты общественной морали». Кроме того, суд приказал уничтожить фаллоимитаторы, которые правоохранители изъяли у женщины, и конфисковать в пользу государства веб-камеру.
