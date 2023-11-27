В Одессе свирепствует непогода: уже есть первые жертвы (фото, видео)

Украину накрыла метель, из-за чего в нескольких областях возник настоящий снежный коллапс.

В Одессе из-за непогоды многие дома остались без света и водоснабжения, ураган повалил десятки деревьев.

В северном районе Одессы – поселке Котовского – из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной. Накануне вечером в некоторых районах Одессы из-за отключения света исчезла и вода. Именно из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые десять минут и не может работать стабильно, сообщили в водоканале.

Местные Телеграммы-каналы сообщают, что уже есть жертвы непогоды. В частности, в Щепном переулке было обнаружено тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – тело мужчины.

Коммунальные службы Одессы продолжают ликвидацию последствий страшной непогоды, царившей в Одессе днем ранее.

"Спецтехника по согласованным маршрутам осуществляет очистку дорожного полотна. Работники ЖКС и управляющих компаний осуществляют очистку тротуаров, остановочных комплексов, пешеходных переходов, подходов к парадным и т.д.", — говорится в сообщении ЖКХ "Одесса".

Также ведется работа по распилу деревьев и больших веток, которые на многих локациях заблокировали движение автомобильного и электрического транспорта.

В связи с резким ухудшением погодных условий, сегодня, 27 ноября, все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. В Одесской ОВА предупреждают, что в случае продолжения непогоды дистанционное обучение могут продлить.

В Одесской области три трассы государственного значения до сих пор закрыты для всех транспортных средств

На автомобильных дорогах общего пользования М-15 Одесса – Рени, М-05 Киев – Одесса и М-16 Одесса – Кучурган ситуация остается усложненной. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики, полицейские и спасатели.

Больше всего аварий на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях / Фото: ГСЧС

"По состоянию на утро в полицию Одесчины поступило 72 сообщения о ДТП, из которых 9 – с пострадавшими. Обошлось без погибших и госпитализированных", — отметили в полиции региона.

В Одессе из-за непогоды не работает часть электротранспорта: какие троллейбусы и трамваи курсируют

В Одессе по состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды зафиксировали 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта, из-за чего не курсирует часть маршрутов.

В настоящее время работают следующие маршруты:

трамвай №17 (до 6 в. Большого Фонтана);

трамвай №11;

трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок – Алексеевская площадь;

троллейбус №12;

троллейбус №7 по сокращенному маршруту от ул. Архитекторской ж/д вокзала.

По состоянию на утро 27 ноября непогода сохраняется в большинстве областей Украины. Обо всех последствиях читайте в новости.

"Снежный апокалипсис" в Одессе: как выглядит город сейчас

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