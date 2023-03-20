В Одессе таксист-любитель Путина заявил, что в Украине "нацисты его притесняют", а "ракеты запускают США"

Таксист также заявил, что он мечтает уехать в Россию, но, мол, его не отпускают.

В Одессе таксист по просьбе клиентки отказался отключить российскую музыку. Он заявил, что "это США запускают по Украине ракеты, а вокруг – все нацисты".

Видео распространила у ТикТок пользователь Yulia.Kotiuk.

На кадрах девушка просит таксиста выключить российскую музыку, на что он заявляет ей, что "его притесняют, а он всю жизнь слушает российское". Впоследствии таксист добавляет, что "если бы он знал, что клиентке не нравится Россия, то он отказался бы ее обслуживать".

Далее мужчина заявляет, что мол на Украину "ракеты летят не от России, а из Америки", а РФ якобы "освободила Сирию от американцев", правда, сравнив с землей города в этом государстве, что террористы сейчас делают и в Украине.

Таксист говорит, что он мечтает уехать в Россию, но его якобы не отпускают. Он впоследствии добавляет, что Украина – "не его страна", потому что здесь живут "нацисты и фашисты".

Напомним, в Ивано-Франковске разразился настоящий скандал. Во дворе между многоэтажками женщина начала задевать девочку из-за того, что та прыгала на скакалке.

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