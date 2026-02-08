- Дата публикации
В Одессе тело младенца нашли в помойке: что выяснила полиция
В Одессе полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусорном баке.
В Одессе в мусорном баке обнаружили тело младенца.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Событие произошло в Пересыпском районе Одессы. О ней в полицию сообщила местная жительница.
Правоохранители установили личность матери — 37-летней горожанки. У женщины двое несовершеннолетних детей, однако несколько лет назад ее лишили родительских прав. Пока ее осматривают врачи.
«Плод направлен на судебно-медицинскую экспертизу в рамках производства, начатого по признакам ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой „естественная смерть“. Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали в полиции.
В местных пабликах добавляют, что женщина была на седьмом месяце беременности и родила дома уже мертвого ребенка. После чего решила избавиться от тела, выбросив в помойку. Также известно, что горе-мать имеет еще двоих детей, которых ранее уже забрали из семьи.
Ранее сообщалось, что 15-летняя жительница Житомира родила мальчика и выбросила на помойку.