В Сети распространяется видеозапись событий 17 марта во время плановых мероприятий оповещения в Пересыпском районе Одессы. В ТЦК отрицали информацию из соцсетей и заявили, что видео в интернете искажает реальные события.

Об этом сообщили в Facebook Одесского областного ТЦК и СП.

По данным ТЦК, военные обнаружили находившегося в розыске мужчину за самовольное оставление части (СЗЧ). Когда ему приказали пройти в участок, он попытался скрыться, поэтому его задержали силой. В конфликт вмешались прохожие: они не знали, что мужчина скрывается от следствия и начали мешать военным.

В ТЦК подчеркнули, что против военнослужащих применили физическую силу и слезоточивый газ, а также пытались заблокировать служебный транспорт.

«С целью прекращения группового нападения, создававшего прямую угрозу жизни и здоровью личного состава, один из военнослужащих применил личное устройство шумового действия и произвел предупредительный выстрел в воздух. Эти вынужденные меры позволили стабилизировать ситуацию, завершить задержание лица и передать его в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве также напомнили о последствиях СЗЧ для фронта, подчеркнув, что такие действия подрывают боеспособность подразделений и подвергают опасности собратьев.

«Попытки помешать задержанию лиц, самовольно покинувших воинские части и уклоняющихся от конституционного долга, прямой помощью врагу в дестабилизации тыла», — добавили в ведомстве.

По факту инцидента назначена служебная проверка для оценки правомерности применения шумового устройства. В то же время военное руководство предостерегает, что любое препятствие законной деятельности военнослужащих влечет юридическую ответственность

