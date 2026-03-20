В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в военных — дошло до выстрела: в ТЦК объяснили
В Одессе военнослужащие применили шумовой пистолет при задержании дезертира.
В Сети распространяется видеозапись событий 17 марта во время плановых мероприятий оповещения в Пересыпском районе Одессы. В ТЦК отрицали информацию из соцсетей и заявили, что видео в интернете искажает реальные события.
Об этом сообщили в Facebook Одесского областного ТЦК и СП.
По данным ТЦК, военные обнаружили находившегося в розыске мужчину за самовольное оставление части (СЗЧ). Когда ему приказали пройти в участок, он попытался скрыться, поэтому его задержали силой. В конфликт вмешались прохожие: они не знали, что мужчина скрывается от следствия и начали мешать военным.
В ТЦК подчеркнули, что против военнослужащих применили физическую силу и слезоточивый газ, а также пытались заблокировать служебный транспорт.
«С целью прекращения группового нападения, создававшего прямую угрозу жизни и здоровью личного состава, один из военнослужащих применил личное устройство шумового действия и произвел предупредительный выстрел в воздух. Эти вынужденные меры позволили стабилизировать ситуацию, завершить задержание лица и передать его в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве также напомнили о последствиях СЗЧ для фронта, подчеркнув, что такие действия подрывают боеспособность подразделений и подвергают опасности собратьев.
«Попытки помешать задержанию лиц, самовольно покинувших воинские части и уклоняющихся от конституционного долга, прямой помощью врагу в дестабилизации тыла», — добавили в ведомстве.
По факту инцидента назначена служебная проверка для оценки правомерности применения шумового устройства. В то же время военное руководство предостерегает, что любое препятствие законной деятельности военнослужащих влечет юридическую ответственность
