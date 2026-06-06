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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одессе трагически погиб ребенок — детали

В Одессе 11-летняя девочка упала с крыши многоэтажного дома. От полученных травм она скончалась на месте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция

Полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Одессе, которая, по предварительным данным, упала с крыши многоэтажного дома.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции.

По предварительной информации правоохранителей, ребенок прыгнул с крыши 17-этажного дома, в котором проживал, и упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Буч и два подростка проникли на территорию одного из строек. Один из них, 11-летний мальчик, залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз.

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Дата публикации
Количество просмотров
326
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