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В Одессе трагически погиб ребенок — детали
В Одессе 11-летняя девочка упала с крыши многоэтажного дома. От полученных травм она скончалась на месте.
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Одессе, которая, по предварительным данным, упала с крыши многоэтажного дома.
Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции.
По предварительной информации правоохранителей, ребенок прыгнул с крыши 17-этажного дома, в котором проживал, и упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр.
От полученных травм девочка скончалась на месте.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Буч и два подростка проникли на территорию одного из строек. Один из них, 11-летний мальчик, залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз.