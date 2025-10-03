В Одессе трагически погибла сотрудница ОГА: фото

В результате непогоды в Одессе погибли люди непогоды в Одессе / © Facebook/Геннадий Труханов

Одной из жертв непогоды в Одессе, во время которой город затопило из-за аномального ливня, стала сотрудница Одесской областной государственной администрации Надежда Мишей.

Об этом сообщили на Facebook-странице Одесской ОГА в пятницу, 3 октября.

В сообщении говорится, что 23-летняя женщина была сотрудницей управления по вопросам градостроительства и архитектуры.

«30 сентября вечером она перестала выходить на связь после 19:00. Информация об исчезновении распространялась в социальных сетях. Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках», — сообщили в ОГА.

В сообщении уточнили, что тело погибшей сотрудницы было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна.

«Из уважения к родителям Надежды, которые находились за границей, мы сообщаем об этой потере только теперь. Искренние соболезнования семье Надежды, друзьям и всем, кто ее знал. Светлая память», — говорится в некрологе.

Как сообщалось ранее, во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, что более чем вдвое превышает месячную норму. За сутки выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы.

Причиной этого был не только локальный циклон, но и климатические изменения, которые усиливают интенсивность дождей в регионе.

Напомним, жертвами непогоды в Одессе стало 10 человек. Накануне, 2 октября, спасатели закончили поисковые работы.