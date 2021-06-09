В Одессе трамвай сбил женщину, которая вышла из маршрутки

Следователи выясняют все обстоятельства.

В Одессе сегодня утром на Фонтанской дороге случилось ДТП. Трамвай сбил женщину-пешехода, которая вышла из маршрутки.

Об этом сообщили в патрульной полиции города.

По предварительной информации, на улице Фонтанская дорога трамвай наехал на женщину, которая пересекала пути в неустановленном месте. Перед этим она вышла из маршрутного автобуса. Пострадавшую доставили в больницу. Причины происшествия выяснит следствие.

Напомним, в Одессе на перекрестке Среднефонтанской и Семинарской произошло ДТП. Водитель сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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