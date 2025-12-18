В Одессе трое военных из ТЦК избили полицейского: детали инцидента

Кулак / © pixabay.com

В Одессе правоохранители задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, которые устроили драку с полицейским. Один из нападавших находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент с избиением в Одессе произошел несколько дней назад, когда участковый офицер полиции доставлял нарушителя воинского учета в один из отделов районного ТЦК и СП.

По данным правоохранителей, трое военнослужащих, один из которых был пьян, в центре комплектования начали проявлять агрессию к полицейскому и нецензурно ругались. Когда полицейский сделал военным замечание, те устроили драку.

Следователи полиции начали производство по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей. Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет заключения.

Военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении. Фигурантов задержали и сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские ходатайствуют об избрании им меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, накануне в Одессе в Киевском районном ТЦК доставленный полицией за нарушение правил учета мужчина порезал себе вены во время оформления документов. По данным военных, задержанный попытку самоувечия совершил демонстративно с целью давления и избежания призыва. В ТЦК добавили, что пострадавший вел ебя агрессивно, угрожал персоналу ножом и мешал медикам оказывать помощь, однако в конце концов был госпитализирован.