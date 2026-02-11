В Одессе ТЦК обвинили в избиении мобилизованного: что ответили военные на "кровавые" фото (чувствительный контент)

ТЦК / © ТСН.ua

В Одессе произошел инцидент с участием сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) и военнообязанного.

Об этом сообщает местное СМИ «Думська», а в ТЦК предоставили собственное видение ситуации.

Родственники мобилизованного мужчины заявили о жестоком избиении и «бусификации», тогда как военные настаивают на том, что гражданин сам нанес себе вред.

Какая версия семьи

По словам близких потерпевшего, события разворачивались во время прогулки мужчины с собакой. Они утверждают, что представители ТЦК силой затолкали его в автобус, применив слезоточивый газ.

Родственники отмечают, что уже в помещении центра комплектования возник конфликт. Мужчина якобы отказался подписывать документы, после чего был избит. Семья заявляет, что ему нанесли удар пистолетом по голове, что повлекло за собой сильное кровотечение.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу. Родные также сообщили о попытке повторного задержания: на следующее утро группа оповещения якобы вернулась в медучреждение, но врачи не разрешили забрать пациента из-за его тяжелого состояния.

Также по их словам, собаку оставили привязанной к столбу на территории ТЦК.

Что говорят в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на обвинения и предоставили свою версию событий. Там подтвердили факт задержания, объяснив это тем, что во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске.

Военные категорически отрицают факт избиения. По их словам, агрессию проявлял именно задержанный.

«По прибытии к месту назначения гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес себе телесные повреждения», — говорится в заявлении ТЦК.

Военные утверждают, что, учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние мужчины и травму головы, они оказали ему первую помощь и вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали в специализированное учреждение под наблюдение врачей.

Относительно собаки в ТЦК заверили: животное не бросили на произвол судьбы. Военные утверждают, что кормили пса, а на следующий день передали его родственникам.

В областном центре комплектования инициировали служебную проверку. Ее цель — дать правовую оценку действиям всех участников конфликта и выяснить, соблюдали ли военнослужащие требования законодательства и служебные инструкции во время инцидента.

Напомним, в Одессе двое патрульных полицейских «зарабатывали» на военнообязанных, подлежащих мобилизации. Они требовали деньги у водителей за то, что они не будут доставлены в ТЦК.