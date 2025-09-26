В Одессе у россиянки конфисковали телефон за "аморальное поведение": что она делала

В Одессе наказали россиянку из-за распространения порно / © Credits

В Одессе гражданка России снимала и распространяла порнографические видео. За это ее приговорили к испытательному сроку и конфисковали телефон.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда г. Одессы.

По данным суда, уроженка Москвы, гражданка России, с мая 2025 года изготавливала порнографические видео. Она публиковала их в одном из мессенджеров и 1000 грн предоставляла доступ к этому.

На суде женщина вину признала полностью и «показала, что изготавливала, хранила с целью распространения и распространяла видеопродукцию порнографического характера через Telegram-канал, доступ к которому предоставляется путем перехода по ссылке».

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 2 ст. 301 УК Украины. Гражданку РФ приговорили к 1 году испытательного срока.

Также у нее конфисковали Iphone 13.

