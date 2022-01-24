В Одессе учитель, которая избила ученика во время урока, уволилась с работы (видео)

В Одессе учитель, которая избила ученика во время урока, уволилась с работы (видео)

В школе педагога не оправдывают.

Учитель одесской начальной школы №95, которая избила ученика на уроке, уволилась с работы. В полиции будут рассматривать дело.

Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По словам чиновницы, школа подала заявления в департамент образования, полиции и службы по делам детей. Учитель уволилась сразу, но дело будет рассматриваться.

"Очень хорошо, что дети, снявшие это, обратились к другому работнику образования, к социальному педагогу, который рассказал директору", — отметила Буйневич.

В школе этот инцидент комментируют неохотно. Говорят, учащийся неоднократно нарушал дисциплину и на других уроках, пишет местное издание УСИ.

“Нарушение дисциплины действительно было. Но я еще раз подчеркиваю, что бы ни происходило, как бы ни происходило, учитель ни в коем случае не имеет права избивать ученика. Это унижение достоинства и это предусмотрено законом. Учителя уже уволили. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы", – сообщила директор школы Лариса Асманская.

Вместе с тем стало известно, что учительница избила ученика не линейкой, а пластиковой бутылкой, которой он играл во время урока.

Напомним, в Днепре мать шестиклассника вместе со старшим сыном избили педагога ногами прямо на глазах детей.

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