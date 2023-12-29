В Одессе ударный дрон попал в многоэтажку: загорелся пожар (видео)

В настоящее время на месте работают специалисты.
В Одессе ударным беспилотником была повреждена многоэтажка, в здании загорелся пожар.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега киллера.
"Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются. Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!", — сообщил Кипер.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ снова атаковала Украину дронами, сколько БПЛА сбила ПВО.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, что известно о последствиях.
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