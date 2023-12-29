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В Одессе ударный дрон попал в многоэтажку: загорелся пожар (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Одессе ударный дрон попал в многоэтажку: загорелся пожар (видео)

Shahed/Фото: dymka.com.ua

В настоящее время на месте работают специалисты.

В Одессе ударным беспилотником была повреждена многоэтажка, в здании загорелся пожар.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега киллера.

"Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются. Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!", — сообщил Кипер.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ снова атаковала Украину дронами, сколько БПЛА сбила ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, что известно о последствиях.

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Дата публикации
Просмотры
129
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