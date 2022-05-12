В Одессе украинские защитники во время рытья окопов обнаружили античные амфоры (фото)

Украинские военные случайно помогли археологам во время рытья шансов.

В Одессе украинские военные во время проведения фортификационных работ обнаружили античные амфоры.

Об этом пишет пресс-служба бригады территориальной обороны города Одесса.

Исторические артефакты датированы примерно V-IV веком до н.э. Находки были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, пообещавшим добавить их в коллекцию музея.

Напомним, 9 мая российские войска несколько раз нанесли ракетные удары по Одессе. Это произошло именно в тот день, когда город посетил президент Евросовета Шарль Мишель.

Сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых в результате вражеских атак.

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