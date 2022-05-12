В Одессе украинские защитники во время рытья окопов обнаружили античные амфоры (фото)

Украинские военные случайно помогли археологам во время рытья шансов.
В Одессе украинские военные во время проведения фортификационных работ обнаружили античные амфоры.
Об этом пишет пресс-служба бригады территориальной обороны города Одесса.
Исторические артефакты датированы примерно V-IV веком до н.э. Находки были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, пообещавшим добавить их в коллекцию музея.
Напомним, 9 мая российские войска несколько раз нанесли ракетные удары по Одессе. Это произошло именно в тот день, когда город посетил президент Евросовета Шарль Мишель.
Сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых в результате вражеских атак.
Читайте также:
- Российские оккупанты снова обстреляли Одесщину ракетой: ее сбила ПВО
- "Демилитаризовали" торговый центр: в Одессе показали последствия ракетных ударов РФ 9 мая (фото)
- Как выехать из Одессы 12 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу