В Одессе умерли двойняшки, поевшие овощи с рынка: мама вызвала врача из ОLX

Полиция расследует дело как "несчастный случай" и "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

В Одессе умерли четырехлетние двойняшки в семье переселенцев из Херсона после употребления купленных на рынке овощей. Мать двойняшек вызвала для них врача по объявлению на ОLX. Полиция принялась за расследование дела.

О трагедии сообщило издание "Антикор" со ссылкой на источники среди правоохранителей и официально прокомментировала полиция Одесской области.

Согласно сообщению издания, в Одессе в ночь на 14 мая в полицию позвонил работник "скорой" и сообщил, что констатировал смерть мальчика К. 2018 года рождения. Через семь часов умерла его сестра К.

За день до трагедии мама двойняшек Елена купила овощи на известном одесском рынке "Привоз". Вечером женщина покормила этими овощами детей, после чего у них начались боли в животах и рвота.

Что сделали медик из ОLX и "скорая"

После этого женщина утром 13 мая вызвала домой детского врача Анну, о которой узнала из объявления на сайте ОLX. Медик пришла осмотреть двойню в 13:00 и сделала им инъекцию препарата "Церукал". Дозу этого препарата рассчитывают, учитывая массу тела.

После этого рвота у детей прекратилась, однако они больше ничего не ели, а пили только очищенную негазированную воду. В ночь на 14 мая мальчик попросил маму о помощи, чтобы пойти в туалет. Женщина заметила, что сын очень слабый и двигается с большими усилиями, поэтому вызвала "скорую". Бригаду медиков Елена ждала примерно пять-семь минут, держа ребенка на руках.

Мальчик перестал дышать за несколько минут до приезда медиков. Врачи "скорой" пытались реанимировать ребенка, однако не смогли его спасти. Сестру мальчика в тяжелом состоянии доставили в областную детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Девочка также умерла.

Что говорят в полиции

В полиции подтвердили, что получили сообщение о смерти двойняшек от врачей.

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"Правоохранители предварительно установили, что накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им домедицинскую помощь, а когда это не помогло, позвала медицинскую сестру. Однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала "скорую". К сожалению, мальчик умер до приезда врачей, а девочка – в медицинском учреждении", – говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции отметили, что предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом.

Информацию об обстоятельствах смерти близнецов правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай" и "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". В рамках начатых производств назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти детей.

Напомним, ранее в Одесской области 11-месячный мальчик отравился крысиным ядом.

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