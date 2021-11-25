В Одессе установили скульптуру COVID-вагины, чтобы привлечь внимание к домашнему насилию: фото

В Одессе установили скульптуру COVID-вагины, чтобы привлечь внимание к домашнему насилию: фото

Автор арт-объекта рассказала, что во время локдауна стало больше случаев домашнего насилия.

В Одессе в Городском саду установили необычный арт-объект "Планета COVID". Скульптура имеет форму коронавируса и женского полового органа.

Об этом сообщает "Думская".

Скульптуру представила местная художница Ева Ятт в рамках международной инициативы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия".

Думская

Скульптура по форме напоминает коронавирус, с одной стороны которой есть изображение женского полового органа.

Думская

Автор скульптуры рассказала, что таким образом она хотела привлечь внимание к теме домашнего насилия.

Думская

"Во время пандемии из-за локдауна возросло количество случаев домашнего насилия. Часто женщины молчат об этой проблеме. Мой арт-объект стремится привлечь внимание к этому", — сказала Ева Ятт.

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