В Одессе установили скульптуру COVID-вагины, чтобы привлечь внимание к домашнему насилию: фото

Автор арт-объекта рассказала, что во время локдауна стало больше случаев домашнего насилия.
В Одессе в Городском саду установили необычный арт-объект "Планета COVID". Скульптура имеет форму коронавируса и женского полового органа.
Об этом сообщает "Думская".
Скульптуру представила местная художница Ева Ятт в рамках международной инициативы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия".
Скульптура по форме напоминает коронавирус, с одной стороны которой есть изображение женского полового органа.
Автор скульптуры рассказала, что таким образом она хотела привлечь внимание к теме домашнего насилия.
"Во время пандемии из-за локдауна возросло количество случаев домашнего насилия. Часто женщины молчат об этой проблеме. Мой арт-объект стремится привлечь внимание к этому", — сказала Ева Ятт.
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