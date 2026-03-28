В Одессе уволили профессора из-за экзаменов на русском: детали языкового скандала

Экзамен / © Freepik

Реклама

В Одесском национальном технологическом университете завершилась проверка соблюдения языкового законодательства. Результат — профессор, который игнорировал украинский язык во время учебы и сессии, официально уволен с должности.

Об этом пишет уполномоченный по защите государственного языка.

Толчком к расследованию стало заявление одного из студентов вуза. В свою жалобу юноша добавил доказательства — копии экзаменационных билетов, где вопросы были изложены на русском языке.

Реклама

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш сообщила, что реакция на обращение была мгновенной.

«Мы оперативно приступили к мерам государственного контроля и направили соответствующее письмо-требование в адрес университета», — отметила Неруш.

В университете провели внутреннюю проверку, полностью подтвердившую факты, изложенные студентом. Сам профессор пытался оправдать использование русского языка техническими неурядицами. По его словам, старые билеты на русском он выдал якобы из-за «проблем с компьютером», чтобы не допустить срыва сессии.

Относительно общения на русском на занятиях преподаватель заявил, что только отвечал студентам на том языке, на котором они к нему обращались.

Реклама

По результатам проверки на преподавателя составили административный протокол о нарушении статьи 21 языкового Закона, которая четко определяет: языком образовательного процесса в Украине государственный язык. Сейчас профессор уже уволен.

«На рассмотрении материалов государственного контроля присутствовал проректор университета. Был нелегкий, но предметный разговор. Поговорили в целом о языковой ситуации в учебном заведении. Договорились о совместной встрече со студентами и педагогическим составом университета», — подчеркнула Неруш.

Напомним, в городе Долинская Кировоградской области языковой конфликт в местном магазине завершился уголовным делом.

Инцидент произошел 20 сентября 2024 года в магазине, где во время обслуживания владелица общалась с клиентом на русском языке. После замечания перейти на государственный язык между сторонами возник спор, переросший в конфликт на улице.

Реклама

По данным суда, женщина пыталась выгнать посетителя и ударила его вязкой ключей, в результате чего он получил легкие телесные повреждения. Факт инцидента подтвердили правоохранители и материалы по бодикамера.

Суд признал владелицу магазина виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений и назначил наказание в виде общественных работ.

Также украинская беженка в Великобритании оставила обучение в колледже после того, как ей предложили изучать русский язык вместо других предметов.

Речь идет о 19-летней Екатерине Эндеберии, которая после переезда в Британию училась в колледже Сток-он-Трент, однако из-за трудностей с учебой получила от преподавателей предложение изменить направление и выбрать русский язык.

Реклама

Девушка назвала такое решение оскорбительным и неприемлемым с учетом войны в Украине и службы ее отца в ВСУ. Она покинула учебное заведение и готовится сдавать экзамены самостоятельно, одновременно подав жалобу на действия колледжа.