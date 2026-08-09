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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе уже шесть пострадавших после атаки РФ: повреждены жилые дома (фото)

В результате российской атаки на Одессу пострадали по меньшей мере шесть человек. В нескольких районах города повреждены жилые дома, также сгорели автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Одесский городской совет

Ночью Россия атаковала Одессу .

Об этом сообщила Одесская городская военная администрация .

По данным МВА, по состоянию на утро 9 августа известно о шести пострадавших в результате вражеской атаки на город. Всем им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в результате удара повреждены и разрушены жилые дома в нескольких районах Одессы. Также сообщается об автомобилях, сгоревших во время атаки.

На местах последствий русского удара работают оперативные и коммунальные службы.

В городской военной администрации отметили, что информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время атаки российских беспилотников раздались взрывы. Предварительно было известно о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

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