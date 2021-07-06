В Одессе в горсовете произошел языковой казус: чиновник забыл украинское слово и растерялся

В Одессе в горсовете произошел языковой казус: чиновник забыл украинское слово и растерялся

В управлении, которым руководит чиновник, инцидент пока не комментируют.

В Одессе на аппаратном совещании в горсовете один из чиновников не смог произнести слово на украинском языке. В результате чего в зале на несколько секунд воцарилось неловкое молчание.

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях.

На ролике видно, как заместитель городского головы Михаил Кучук дает слово начальнику управления капитального строительства горсовета Борису Панову. Он успел сказать лишь: "Этот вопрос находится на постоянном контроле в управлении...". После чего чиновник разнервничался и забыл слово.

Очевидно, Борис Панов забыл название собственного управления, на контроле которого и находится вопрос.

В соцсетях активно отреагировали на инцидент. Одни говорят, что Панов банально растерялся, других эта ситуация позабавила.

Ничего страшного, они стараются.

Дорогу осилит идущий.

Видно, что стараются. Тем более в Одессе все говорят на русском, ничего страшного.

Стоит отметить, что и у других чиновников в этот день во время выступления случались языковые казусы. Однако антитоп они все же не возглавили.

Напомним, что в Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

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