В Одессе в машине обнаружили тело депутата городского совета
В полиции не исключают самоубийство.
Сегодня, 20 апреля, в Одессе тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города.
Об этом сообщили в полиции.
Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
По данным местных СМИ, речь идет о 51-летнем Александре Иваницком.
Напомним, в Сокольниках Львовской области произошла смертельная авария с участием народного депутата от «Слуги народа» Ореста Саламахи.