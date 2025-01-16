В Одессе в море заметили редкое оптическое явление с кораблями (видео)

Это оптическое явление, которое образует сложные миражи из-за преломления света в слоях воздуха с разной температурой и густотой.

В Одессе в Черном море заметили корабли, словно "плывшие" в небе. Это оптическое явление Фата-моргана.

Соответствующее видео распространяют местные телеграм-каналы.

На морском побережье очевидцы сняли на видео, как несколько судов словно "плывут" в небе или "летят" над водой. Это Фата-моргана – оптическое явление в атмосфере, проявляющееся в виде сложных миражей, возникающих из-за преломления света в слоях воздуха с разной температурой и плотностью.

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Фата-моргана образуется, когда имеется сильный температурный градиент, особенно над горячими поверхностями, водой или льдом. Холодные слои воздуха находятся близко к поверхности, а более теплые расположены выше. Свет, проходя через эти слои, многократно преломляется, создавая искривленные или "выдвинутые" образы.

Объекты на горизонте могут казаться перевернутыми вверх дном, выглядеть значительно выше или длиннее, чем на самом деле. Фата-моргана может создавать иллюзию замков, гор или даже кораблей, "плывущих" в небе. Один из известных примеров Фата-морганы – мираж "летучего голландца", когда корабли казались парящими в воздухе.

В Одессе заметили корабли, которые "плыли" в небе

К слову, в новогоднюю ночь жители Ивано-Франковской области увидели северное сияние.

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