В Одессе в мусорной урне нашли отрезанную голову женщины: подробности жуткого убийства (фото, видео)

В Одессе в мусорной урне нашли голову женщины, в соседних баках были другие части тела. Полиция установила, что убита 60-летняя жительница Одессы, с которой расправился родной сын.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, 30 мая в полицию поступило сообщение о том, что свидетели обнаружили в мусорном контейнере голову женщины. Правоохранители осмотрели место преступления и обнаружили в соседних мусорных урнах другие части тела.

Меньше, чем через сутки, полиция раскрыла жуткое убийство. Оказалось, что покойной является 60-летняя жительница Одессы, которую убил родной сын. Следствие установило, что между родственниками произошел конфликт. Тогда 39-летний мужчина начал бить мать топором по голове, а когда она упала — душил ее. Убедившись, что мать мертва, подозреваемый в ванне расчленил ее. Он расфасовал части тела по пакетам и пошел домой. На следующий день он вернулся на место совершения преступления, забрал свертки и разложил их по свалкам на одной из соседних улиц.

В Одессе сын убил мать и разбросал части ее тела в мусорные урны. / Фото: Полиция Одесской области

"По наличию достаточных доказательств, которые уже собрали полицейские, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Избрание меры пресечения 39-летний мужчина ожидает в изоляторе. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В Одессе сын жестоко убил мать. / Фото: Полиция Одесской области

Полиция расследует мотивы преступления и устанавливает вменяемость подозреваемого.

Напомним, в Одессе в четверг, 1 июня, произошла стрельба, из-за которой погибли женщина и 30-летний мужчина. Схватка якобы произошла из-за того, что муж "застукал" свою жену в одном автомобиле с любовником.

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