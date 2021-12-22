В Одессе в обменнике мужчине выдали лишние 88 тысяч гривен: чем все закончилось

В Одессе в обменнике мужчине выдали лишние 88 тысяч гривен: чем все закончилось

Клиент вернул деньги назад.

В Одессе на улице Преображенской в пункт обмена валют пришел мужчина, чтобы обменять польские злотые на гривны. Однако кассир по ошибке купила злотые по курсу доллара. Девушка выдала клиенту на 88 тысяч гривен больше.

Об инциденте сообщил местный Телеграмм-канал.

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Администрация пункта обмена валюты объявила о поисках мужчины. Позже клиент сам явился и вернул деньги.

"Я не знаю, как вас благодарить, он только что принес деньги, мы здесь в шоке все сидим... Девушка до сих пор не верит", – говорится в сообщении.

Напомним, в Бердянске Запорожской области бездомная женщина, копаясь в помойке, нашла пакет со 110 тысячами гривен. Не колеблясь, она отдала его владельцу, но получила награду — 100 грн. Женщина сказала, что если бы присвоила себе деньги, никогда бы не была счастлива.

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