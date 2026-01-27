- Дата публикации
В Одессе в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилые дома (видео, фото)
Город массированно атаковали вражеские беспилотники.
В результате вражеской атаки удачных беспилотников в ночь на 27 января в Одессе поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава МВД Одессы Сергей Лысак.
Он заявил, что в результате атаки также были повреждены жилые дома и строительная площадка.
По предварительным данным, пострадала женщина.
«Ее с осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Позже он сообщил о трех пострадавших в результате вражеской атаки на город.
«К сожалению, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще — детский садик», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.
«Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома. Предварительно под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту», — добавил Лысак.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 27 января прогремели взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.