В Одессе в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилые дома (видео, фото)

Последствия вражеской атаки на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

Реклама

В результате вражеской атаки удачных беспилотников в ночь на 27 января в Одессе поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава МВД Одессы Сергей Лысак.

Он заявил, что в результате атаки также были повреждены жилые дома и строительная площадка.

Реклама

По предварительным данным, пострадала женщина.

«Ее с осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Позже он сообщил о трех пострадавших в результате вражеской атаки на город.

«К сожалению, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще — детский садик», — говорится в сообщении.

Реклама

Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.

«Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома. Предварительно под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту», — добавил Лысак.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 27 января прогремели взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.