ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В Одессе в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилые дома (видео, фото)

Город массированно атаковали вражеские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия вражеской атаки на Одессу

Последствия вражеской атаки на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

В результате вражеской атаки удачных беспилотников в ночь на 27 января в Одессе поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава МВД Одессы Сергей Лысак.

Он заявил, что в результате атаки также были повреждены жилые дома и строительная площадка.

По предварительным данным, пострадала женщина.

«Ее с осколочными ранениями госпитализированы в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Позже он сообщил о трех пострадавших в результате вражеской атаки на город.

«К сожалению, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще — детский садик», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.

«Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома. Предварительно под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту», — добавил Лысак.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 27 января прогремели взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie