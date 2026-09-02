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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе в результате российской атаки пострадали три человека, среди них ребенок

В результате российской атаки на Одессу пострадали три человека, среди них один ребенок. По предварительным данным, информация о последствиях удара еще уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

В Одессе в результате вражеской атаки предварительно пострадали три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По его словам, информация о последствиях российского удара уточняется.

«Предварительно, есть трое пострадавших в результате вражеской атаки на город. Среди них один ребенок. Детали выясняем», — сообщил Лысак.

Ранее глава Одесской МВА сообщал, что в результате атаки в городе повреждена инфраструктура и, предварительно, есть разрушение жилых домов.

Напомним, что ранее РФ уготовила по ТЭЦ в Одесской области: что известно о последствиях атаки

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