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В Одессе в результате российской атаки пострадали три человека, среди них ребенок
В результате российской атаки на Одессу пострадали три человека, среди них один ребенок. По предварительным данным, информация о последствиях удара еще уточняется.
В Одессе в результате вражеской атаки предварительно пострадали три человека, среди них один ребенок.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, информация о последствиях российского удара уточняется.
«Предварительно, есть трое пострадавших в результате вражеской атаки на город. Среди них один ребенок. Детали выясняем», — сообщил Лысак.
Ранее глава Одесской МВА сообщал, что в результате атаки в городе повреждена инфраструктура и, предварительно, есть разрушение жилых домов.
Напомним, что ранее РФ уготовила по ТЭЦ в Одесской области: что известно о последствиях атаки