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- Украина
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В Одессе в результате российской атаки вспыхнули четыре этажа многоквартирного дома (фото)
Россия нанесла ракетный удар по Одессе, нанеся пожар в жилом доме и гибель человека.
Россия атаковала Одессу: погиб один человек .
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями, вместе с добровольцами.
Из квартир в огне спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.
На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.
Из поврежденных квартир были эвакуированы домашние животные.
Информация о пострадавших устанавливается.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия