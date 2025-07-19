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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одессе в результате российской атаки вспыхнули четыре этажа многоквартирного дома (фото)

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, нанеся пожар в жилом доме и гибель человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса

Одесса

Россия атаковала Одессу: погиб один человек .

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями, вместе с добровольцами.

Из квартир в огне спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.

На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Из поврежденных квартир были эвакуированы домашние животные.

Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

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