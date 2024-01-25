В Одессе в результате удара беспилотниками изуродована жилая многоэтажка, выгорели складские помещения

В результате вечерней атаки шахедами в Хаджибейском районе Одессы изуродована жилая многоэтажка, а также выгорели складские помещения. Информация о пострадавших уточняется

Пожар в новостройке укрощен.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, на верхних этажах повреждено межэтажное перекрытие, степень повреждения держательных конструкций будут определять специалисты, сообщают в социальных сетях.

Также Геннадий Труханов сообщил, что один пострадавший доставлен в городскую больницу с ожогами, находится в состоянии средней тяжести. Другой – получил ушиб при падении, оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался.

Утром на месте будут работать коммунальные службы, оперативный штаб будет фиксировать повреждение имущества.

"Одесса. Российские оккупационные войска атаковали город. Поврежден многоэтажный дом и складское помещение. Пока известно об одном раненом человеке. Информация о пострадавших уточняется. На местах поражений вспыхнули пожары, которые гасят сотрудники ГСЧС. Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства России и собирают доказательства. ", – добавляют в МВД Украины.

Напомним, вечером 24 января в Одессе раздался взрыв. Вражеский "Шахед" упал на многоэтажку, вызвав пожар.

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