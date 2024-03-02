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В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе

В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе

Ведутся разборы завалов / Фото: t.me/trukhanovodessa

Продолжается тревожная ночь для украинцев

Стали известны подробности вражеской атаки на Одессу.

В Одессе повреждены многоэтажки — обрушилась часть одного из домов.

"Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Пока известно об одном погибшем — молодом человеке. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

Напомним, что ранее кафиры нанесли удары беспилотниками по Харькову.

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