В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе

Продолжается тревожная ночь для украинцев
Стали известны подробности вражеской атаки на Одессу.
В Одессе повреждены многоэтажки — обрушилась часть одного из домов.
"Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Пока известно об одном погибшем — молодом человеке. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.
Напомним, что ранее кафиры нанесли удары беспилотниками по Харькову.
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