В Одессе в результате вражеской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор: из-под завалов достали икону-покровительницу города

В ночь на 23 июля в результате очередной ракетной атаки россиян был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

На место прибыл городской голова Геннадий Труханов.

Об этом сообщает Telegram-канал с новостями и официальными комментариями органов власти Одессы.

Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

В настоящее время на месте работают спасатели и городские коммунальные службы.

Также в результате ночной российской атаки есть погибший. Представители власти уже выразили свои соболезнования семье погибшего.

Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.