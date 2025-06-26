ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4029
Время на прочтение
1 мин

В Одессе в роддоме умер младенец: детали дела

Мать девочки обвиняет врачей в несвоевременном оказании помощи. Правоохранители открыли уголовное производство.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В роддоме умер младенец

В роддоме умер младенец / © pixabay.com

В Одесском роддоме №5 скончался младенец. Городской департамент здравоохранения начал проверку по факту смерти ребенка.

Между тем, правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели ребенка в Одесском роддоме №5. Следствие продолжается, стражи порядка устанавливают обстоятельства трагедии.

Мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

По ее данным, «врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений».

Пресс-секретарь городского департамента здравоохранения Елена Вельможко сообщила «Суспільне», что в настоящее время осуществляется проверка этого случая.

«В настоящее время департаментом здравоохранения, акушерско-гинекологической службой с привлечением внешних экспертов осуществляется проверка этого случая, медицинской документации, берутся объяснения у медицинских работников. Все комментарии по поводу того, что привело к этой ситуации, будут предоставлены после завершения этой проверки и получения выводов специалистов», — сказала Елена Вельможко.

Ранее сообщалось, что полиция Тернопольской области расследует смерть ребенка у роженицы, которой сделали кесарево сечение.

