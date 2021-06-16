В Одессе вандалы ломают скамейки, уничтожают деревья и выкапывают цветы

По данному факту подано заявление в полицию.
В Одессе вандалы в парках выкопали кусты цветов, а также разбили элементы декора и благоустройства в городских парках.
Об этом сообщает прессслужба Одесского горсовета и КП "Горзелентрест".
Накануне одесские озеленители зафиксировали исчезновение 43 кустов роз возле автовокзала.
"Неизвестные вандалы просто выкопали высаженные в этом году розы. По данному факту подано заявление в полицию", — отметили на предприятии.
Кроме того, практически каждый день в городе неизвестные ломают скамейки, урны, элементы детских и спортивных площадок, уничтожают деревья.
Так, на прошлой неделе хулиганы разбили чаши фонтана в сквере Жюли Лассан (между 15 и 16 станциями Большого Фонтана). Сломали качели в Старобазарном сквере и уничтожили лавки на 7-й станции Люстдорфской дороги.
Ранее сообщалось, что в ботсаду Одессы в первый день открытия для Селфи посетители исказили редкие растения.