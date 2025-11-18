ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

В Одессе вандалы разбили музей во время ночной атаки: кто за этим стоит

В Одессе неизвестные вандалы разрушили пирамиду-музей на Приморском бульваре во время ночной атаки.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Одессе вандалы разбили музей

В Одессе вандалы разбили музей

В ночь на 19 ноября в центре Одессы неизвестные вандалы разбили пирамиду-музей на Приморском бульваре — знаковый объект, созданный усилиями сотен ученых.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Сергей Лысак.

«Пока наша страна борется с внешним врагом, внутри у нас есть еще и внутренний», — подчеркнул Лысак.

Инцидент произошел в то время, когда в нескольких регионах Украины раздавались воздушные тревоги из-за ракетных обстрелов. Это уже второй подобный акт вандализма за последний год.

Лысак подчеркнул, что действия злоумышленников — это преступление против истории и культурной памяти города, и отметил, что городские власти уже обратились в правоохранительные органы. Чиновник также пообещал лично контролировать ход расследования.

Напомним, в результате массированной дроновой атаки российских войск на Днепр в ночь на 18 ноября пострадали двое горожан. Удары повлекли за собой пожары и повредили значительное количество гражданских объектов, в том числе здание медиа, шесть многоквартирных домов, СТО, магазины, заведение питания и более 20 машин.

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie