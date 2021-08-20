В Одессе велосипедист на скорости снес коляску с ребенком (фото)

Ребенок, к счастью, не пострадал.
В Одессе — на Трассе здоровья — 62-летний велосипедист сбил коляску с ребенком. Рядом с ребенком находился отец.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности.
В результате столкновения виновник инцидента потерял сознание, однако после приезда "скорой" помощи — пришел в себя. Его доставили в больницу. Малыш не пострадал.
Напомним, в Ровенской области 14-летний мальчик упал с велосипеда и ударился о металлическую конструкцию моста. Он умер в карете "скорой".