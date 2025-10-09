В Одессе, вероятно, выпал снег: местные делятся видео в Сети

Снег / © unsplash.com

Жители Одессы и Одесской области сегодня, 9 октября 2025, стали свидетелями неожиданного погодного явления: в регионе выпал мокрый снег .

Об этом сообщили многочисленные читатели и местные паблики.

«Прямо сейчас в Одессе и области идет мокрый снег», — сообщают очевидцы.

Хотя синоптики часто фиксируют первые заморозки в этот период, появление снега является редким явлением для юга Украины в первой декаде октября.

Сніг в Одесі. / © соцмережі

Сніг в Одесі. / © Труха

Как сообщали на Официальном сайте города, в Одессе в период с вечера четверга, 9 октября, до вечера пятницы, 10 октября 2025 года, в регионе ожидается ухудшение погодных условий: дожди и усиление ветра до штормовых значений.

Напомним, на Одессу снова надвигается непогода — из-за ухудшения погодных условий в регионе объявлен I уровень опасности (желтый).

30 сентября интенсивные ливни в Одессе повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта пришлось перекрывать.

В среду, 8 октября, в Карпатах бушует зима. На горе Поп Иван лежит снег. Температура воздуха составляет -3°С.