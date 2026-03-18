В Одессе внезапно пожелтело море, слышен странный запах: экологи забили тревогу (фото, видео)

Пожелтевшее море в Одессе

На одесских пляжах «Отрада» и «Ланжерон» морская вода изменила цвет на желтый и приобрела специфический запах. Экологи уже установили причину аномалии и подсчитали уровень опасных веществ.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

При обследовании акватории и побережья Черного моря в пределах Одессы 12 марта, в частности вблизи пляжей «Отрада» и «Ланжерон», государственные инспекторы зафиксировали пятна желтого и желто-серого оттенков с характерным запахом подсолнечного масла.

Специалисты Госэкоинспекции отобрали образцы морской воды для лабораторного анализа. Исследования показали содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что свидетельствует о наличии загрязнения.

Почему в Одессе пожелтело море — названа причина

Учитывая характер и масштабы распространения пятен, предварительно установлена возможная связь с событиями 20 декабря 2025 года, когда в результате вражеского удара по портовой инфраструктуре в Аджалыкский лиман попали значительные объемы подсолнечного масла. В дальнейшем это вещество могло распространиться и на часть акватории Черного моря.

«Инспекцией приняты необходимые меры реагирования, проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается», — отмечается в заявлении.

Дата публикации 08:55, 18.03.26

Напомним, 24 декабря 2025 года глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за российских атак на порты области были повреждены резервуары с маслом, которое вытекло в лиман и Черное море. Из-за постоянных обстрелов локализовать утечку удалось не сразу, а только в перерывах между тревогами. Акватория порта «Южный» была перекрыта боновыми заграждениями, спецсудна проводили сбор пленки.