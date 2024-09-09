В Одессе внезапно скончался 19-летний курсант университета внутренних дел: что известно

Артр Дидур внезапно умер во время игры в волейбол.

В Одессе умер 19-летний курсант университета внутренних дел. У парня внезапно остановилось сердце во время занятия спортом. К вечеру в соцсетях появилось видео, на котором парни играют в волейбол в спортзале, как вдруг один из них падает на пол. Отмечалось, что реанимационные мероприятия не помогли спасти 19-летнего парня.

Утром 9 сентября Одесский государственный университет внутренних дел сообщил трагическую новость о преждевременной смерти своего курсанта. Речь идет о том, что у студента 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура внезапно остановилось сердце.

"Артур был добрым, отзывчивым человеком, надежным товарищем, добросовестным и ответственным курсантом. Светлый, искренний и жизнерадостный, настойчивый, трудолюбивый и целеустремленный – именно таким вспоминают Артура его сокурсники", – говорится в сообщении учебного заведения.

Напомним, в Харькове курсант разбился во время учебного полета.

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