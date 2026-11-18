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В Одессе во время атаки РФ погибла продюсер «Первого городского»
В результате российского удара по Одессе погибла продюсер «Первого городского» Кристина Лысенко.
В Одессе в результате российского удара, сегодня, 18 ноября погибла кооординатор и продюсер Первого городского канала Кристина Лысенко.
Об этом сообщает Первый городской канал «Одесса».
«Во время первой утренней атаки погибла наша Крис. Кристина Лысенко, многолетняя координатор, администратор, продюсер Первого городского», — говорится в сообщении.
В момент удара она шла в редакцию по улице. В офис телеканала ей оставалось пройти три квартала.
«Она всегда приходила первой, она была нашим стержнем, вокруг которого все держалось. Она была человеком с крепким характером и большим, добрым, справедливым сердцем.
Воевала за каждого, кого покинули, обидели, обделили. Она любила лошадей и спасала кошек. На работе ее ждала спасенная во время июльского обстрела кошка Мавка, которой она искала новую семью. Теперь это — на нас… Мы любим тебя, Крис», — сообщила команда «Первого городского».
Напомним, в результате трех атак на Одессу 18 ноября погибли четыре человека, еще девять получили ранения.
Удар по Одессе вызвал резкую реакцию Владимира Зеленского.