В Одессе во время ливня улице вода носила тело неизвестного мужчины (видео)

После ливня в море смыло водой тело неизвестного.

Ночью Одессу накрыла непогода. В результате улицы города затопило водой, а течение смывало все на своем пути.

В телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

"Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана" Ассоль ", — подписали видео авторы.

Личность мужчины, тело которого в море отнесло течение, пока не установлена.

В Одессе во время ливня по улице вода носила тело неизвестного мужчины (видео)

Напомним, что сегодня, 22 июля, ночью Одессу накрыла непогода. Ливень затопил улицы, повалила деревья и обесточил часть города. Сейчас в городе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

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