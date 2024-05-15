В Одессе во время прыжка с парашютом погиб курсант военной академии: что об этом известно

Это уже был 12-й скачок юноши за период обучения.

Правоохранители начали предварительное расследование по факту гибели курсанта в Одесской военной академии. Трагедия произошла во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, трагедия произошла 14 мая на базе одного из украинских аэродромов. Тренировочный скачок курсант второго курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров.

"По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться. 19-летний парень погиб на месте происшествия. Выражаем искренние соболезнования семье и сокурсникам погибшего", — рассказали в пресс-службе ДБР.

В рамках расследования правоохранители будут проверять, была ли проведена надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время тренировочных прыжков.

"Экспертиза установит, правильно ли был заключен парашют. Это уже был 12-й скачок юноши за период обучения. Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет", — добавили в пресс-службе ДБР.

Напомним, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура.

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