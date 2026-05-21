В Одессе во время "следственного эксперимента" мужчина трижды пользовался услугами проституток

Мужчина трижды ходил в бордель, чтобы разоблачить сутенершу / © ГУМВД Украины в г. Киеве

Приморский районный суд города Одессы вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в организации и содержании места разврата, а также в повторном сутенерстве. Женщина арендовала квартиру в Одессе, через объявления в интернете подбирала девушек для оказания интимных услуг и делила с ними заработок пополам.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как работал интимный «салон»

Как установило досудебное расследование, в начале января 2024 года уроженка Кировоградщины решила организовать незаконный бизнес в сфере предоставления интимных услуг. Для этого она разместила на популярном сайте объявление о поиске сотрудниц на «высокооплачиваемую работу».

На предложение откликнулись несколько девушек. Организатор арендовала квартиру, обеспечивала там надлежащий порядок, покупала средства контрацепции и оплачивала коммунальные услуги.

Условия распределения средств были четкими: час услуг для клиента стоил 3000 гривен, из которых ровно половину (1500 гривен) забирала себе администратор, а остальное отдавала девушкам.

Мужчина трижды проводил следственный эксперимент в борделе

Прикрыть подпольный бизнес правоохранителям удалось благодаря трем этапам специального следственного эксперимента «контроль за совершением преступления». В роли фиктивного клиента выступил человек, имя которого скрыто в приговоре суда.

21 февраля 2024 года — «клиент» позвонил по номеру из объявления, прибыл на арендованную квартиру, передал сутенерше 3000 гривен и получил часовую услугу от проститутки.

27 февраля 2024 года — схема повторилась по той же цене, но на этот раз сутенерша предоставила «клиенту» другую девушку.

15 марта 2024 года — во время третьего визита задокументировали оказание услуг девушкой, после чего организатора задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Что рассказала подозреваемая

На скамье подсудимых женщина полностью признала свою вину, подтвердила все изложенные в деле обстоятельства и искренне раскаялась. Она объяснила суду, что сделала для себя надлежащие выводы, стала на путь исправления и просила не наказывать ее строго, ограничившись условным сроком из-за наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей (2012 и 2014 годов рождения).

Учитывая позицию обвиняемой, суд воспользовался ч. 3 ст. 349 УПК Украины и решил не исследовать доказательства, которые никем из сторон не оспаривались.

Приговор суда

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 302, а также по ч. 1 и ч. 2 ст. 303 УК Украины.

Суд назначил наказание:

за содержание места разврата (ч. 1 ст. 302 УК) — штраф 17 000 гривен;

за первичное сутенерство (ч. 1 ст. 303 УК) — 3 года лишения свободы;

за повторное сутенерство (ч. 2 ст. 303 УК) — 4 года лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ЛИЦО_6 назначили окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Однако, учитывая отсутствие предыдущих судимостей, чистосердечное раскаяние и семейное положение, судья освободил осужденную от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью 3 года. Теперь она обязана регулярно появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию в доход государства. У осужденной навсегда изъяли орудия преступления — пять мобильных телефонов разных марок(Samsung, Realme, ZTE, OPPO), плазменный телевизор Sony, а также изъятые во время обысков денежные средства в сумме 16 090 гривен.

