Отключение света в Одессе и Одесском районе 28 ноября / © www.freepik.com/free-photo

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В части Одесского района, в частности, в Пересыпском районе Одессы, во время воздушной тревоги произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Отключение света в Одессе: какие районы остались без электричества

«Одесчина: во время воздушной тревоги произошло отключение света в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы», — говорится в сообщении энергокомпании.

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Таким образом, без электроснабжения осталась часть потребителей Одесского района и Пересыпского района Одессы.

В ДТЭК также предупредили, что из-за аварийной ситуации возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры, от которых зависит жизнедеятельность города.

Когда в Одессе восстановят электроснабжение

Энергетики смогут приступить к осмотру оборудования и ремонтным работам только после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут осмотр оборудования и ремонтные работы», — сообщили в компании.

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Специалистам необходимо установить причину обесточивания и оценить состояние электросетей. Точные сроки восстановления электроснабжения пока не сообщают.

«Энергетики всей Одесчины работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию», — отметили в ДТЭК.

Напомним, что 28 ноября российские войска также атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице прогремели взрывы, а городские власти сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.

В тот же день на Киевщине ввели аварийные отключения электроэнергии. В регионе графики почасовых отключений временно не действовали. В Укрэнерго сообщили о начале восстановительных работ и отметили, что возврат к плановым графикам будет зависеть от ситуации в энергосистеме.

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