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В Одессе во время тревоги пропал свет: какой район остался без электричества
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины приводят к новым перебоям с электроснабжением.
В части Одесского района, в частности, в Пересыпском районе Одессы, во время воздушной тревоги произошло отключение электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Одессе: какие районы остались без электричества
«Одесчина: во время воздушной тревоги произошло отключение света в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы», — говорится в сообщении энергокомпании.
Таким образом, без электроснабжения осталась часть потребителей Одесского района и Пересыпского района Одессы.
В ДТЭК также предупредили, что из-за аварийной ситуации возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры, от которых зависит жизнедеятельность города.
Когда в Одессе восстановят электроснабжение
Энергетики смогут приступить к осмотру оборудования и ремонтным работам только после того, как это позволит ситуация с безопасностью.
«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут осмотр оборудования и ремонтные работы», — сообщили в компании.
Специалистам необходимо установить причину обесточивания и оценить состояние электросетей. Точные сроки восстановления электроснабжения пока не сообщают.
«Энергетики всей Одесчины работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию», — отметили в ДТЭК.
Напомним, что 28 ноября российские войска также атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице прогремели взрывы, а городские власти сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.
В тот же день на Киевщине ввели аварийные отключения электроэнергии. В регионе графики почасовых отключений временно не действовали. В Укрэнерго сообщили о начале восстановительных работ и отметили, что возврат к плановым графикам будет зависеть от ситуации в энергосистеме.