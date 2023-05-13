В Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе (видео)

Дискотека продолжается во время тревоги.
В Одессе в одном из ночных клубов на Французском бульваре ночью 13 мая продолжается веселье во время воздушной тревоги.
Видео дискотеки опубликовали на странице Park Residence в Instagram.
На записи десятки мужчин и женщин под открытым небом у бассейна танцуют под громкую музыку, употребляют алкогольные напитки и снимают все это на свои телефоны.
Стоит отметить, что видео из ночного клуба начали публиковать около 20:30. Последняя сториз на странице появилась в 23:00, когда масштабная воздушная тревога продолжалась уже почти час.
В Instagram заведения указано, что сегодня они "открывают" летний сезон. Стоимость билетов на мероприятие достигает 600 грн.
Тем временем в Тернополе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Глава областного совета сообщил о прилете в промзону города. Жителей призвали не выходить из укрытий до "отбоя", не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва.
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