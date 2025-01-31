В Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверк: подробности

В Украине запрещено использовать пиротехнику, салюты, фейерверки и петарды из-за действия военного положения.

В Одессе в пятницу, 31 января, вопреки запрету в небо запустили фейерверк.

Об этом сообщил местный Telegram-канал.

"Между тем, на Таирова какие-то в******и запускают салют" – говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

"Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй – после отбоя", – сообщили в полиции.

В Одессе, несмотря на запрет, запустили фейерверк во время воздушной тревоги

Напомним, вечером 31 января кафиры обстреляли исторический центр Одессы ракетами.

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